أمطار رعدية.. الكل يخلي باله وياجل المشاوير.. عاجل المركز الوطني للأرصاد يكشف عن .. طقس مكة المكرمة اليوم خلال الساعات المقبلة

طقس مكة المكرمة اليوم، كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن توقعات حالة الطقس في الساعات القادمة في مكة المكرمة، صرح المركز الوطني للأرصاد أنه تم رصد ارتفاع في موج البحر من متر ونصف إلى مترين ونصف على الشمال، ومن نصف متر إلى أكثر من مترين على الجنوب، كما تشكلت سحب رعدية ممطرة في المناطق الوسطى والجنوبية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

طقس مكة المكرمة اليوم

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن الأحوال الجوية اليوم ملائمة لتساقط أمطار رعدية بدرجة متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى حدوث سيول وتصاحبها زيادة في سرعة الرياح المتسببة في اثارة الغبار والأتربة، من المتوقع أن يكون الجو باردًا على بعض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وهذا الجو البارد سيمتد أيضًا إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، أما في باقي مناطق المملكة، فمن المتوقع أن يكون الجو مستقرًا بوجهٍ عام.

حركة الرياح في السعودية

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح السطحية في بحر الأحمر تتحرك في اتجاه شمالي غربي إلى غربي بسرعة تتراوح بين 20 و50 كيلومترًا في الساعة في الشمال، وشمالي غربي إلى جنوبي غربي بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومترًا في الساعة وقد تصل إلى أكثر من 45 كيلومترًا في الساعة مع تشكل سحب رعدية ممطرة في الوسط والجنوب.

طقس مكة المكرمة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلى أن حالة البحر في الشمال مُعتدلة إلى هائجة، بينما البحر في الوسط والجنوب هادئ ويشهد تشكُّل سُحُب رعدية ممطرة، بالنسبة لحركة الرياح، تكون الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 12 و 30 كيلومترًا في الساعة، هُناك ارتفاع في حجم الموج من نصف متر إلى متر، ويُعتبر البحر هادئًا بشكل عام.