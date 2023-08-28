معدلات القبول في الصف العاشر سوريا 2024 للالتحاق بالصف الاول الثانوي وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يبحث الكثير عن معدلات القبول في الصف العاشر في سوريا فقد تم الاعلان من قبل الوزارة عن نسبه القبول التي يتم اختلافها من مدرسه إلى أخرى، كما انه يتم تسجيل الطلاب بعد ان يتم التعرف على معدلات الطلاب في جميع مناطق سوريا وكذلك المحافظات ومن خلال مقالا سنتعرف على معدلات القبول في الصف العاشر سوريا 2024.

معدلات القبول في الصف العاشر سوريا 2024

قد تم الاعلان من قبل الوزارة عن معدل القبول في العديد من المحافظات والتي يتم اختلافها عن الاخري في سوريا والتي جاء على النحو التالي وهي.

جاء معدل القبول منطقة اللاذقية 2000.

كما انه قد جاء معدل القبول بريف القبة 1451.

فقد تم الاعلان عن معدل القبول بريف دمشق 1663.

اما عن معدل القبول في مدينة ألدب جاء معدل القبول 1700.

جاءت نسبة القبول في محافظة اللون الأسود، 1786.

حيث انه يتم تحديد رغباتهم بعد الاطلاع على التعليمات التي تم الاعلان عنها.

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كيفية القبول في الصف العاشر سوريا 2023/2024

اعلنت الوزارة أنه يسهل التعرف على معدلات القبول لكل من الطلاب الراغبين في التقديم وذلك لكل من الحاصلين على الثانوية المهنية في كافة لاقسام الصناعي و التجاري، وان المفضلة التي تتم وهي التي تتم من خلال التعرف على درجات الطلاب حتى يتم التسجيل بداخل الصف العاشر وانه يتوقف القبول بناء على الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، حيث اعلن عن ان النسبة الخاصة بالذكور لا تتعدى 5%، أما الإناث فقد جاء تصريح انها تتخطى 10%، ويتم قبول الطلاب بعدد من المعايير.