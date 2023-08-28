ظهرت رسمياً في العراق.. نتائج السادس الإبتدائي 2023 الدور الثاني واسط والكرخ بالرقم الإمتحاني عبر وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية في العراق أنه تم إعلان نتائج الامتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي لعام 2023 في محافظتي واسط والكرخ 3 والرصافة 1، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في باقي المحافظات الأخرى في أقرب وقت ممكن بعد الإنتهاء من عمليات الرفع الإلكتروني للنتائج، يتم توفير النتائج بصيغة PDF لتسهيل عملية الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023

يتابع طلاب السادس الابتدائي وأولياء الأمور بشدة للحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني من خلال متابعة موقع وزارة التعليم، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة، حيث يرغبون في معرفة المحافظات التي تم رفع نتائجها حتى الآن.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني لعام 2023 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر خيار “نتائج السادس الابتدائي 2023 دور ثاني”.

اختر المحافظة التي يسكن بها الطالب.

يجب تحميل ملف النتائج بصيغة PDF.

قم بالبحث عن اسم الطالب باستخدام الرقم الامتحاني الخاص به.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول بسهولة إلى نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني لعام 2023 ومعرفة أداء الطالب في الامتحانات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني واسط

للإستعلام عن نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني في واسط، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط وزارة التربية أو المديرية العامة لتربية واسط على الإنترنت.

ادخل الرقم الامتحاني الخاص بك في الخانة المخصصة.

انقر على أيقونة البحث.

ستظهر لك تفاصيل النتيجة بما في ذلك الدرجات الكاملة.

نتائج تربية واسط السادس الابتدائي 2023

فهم نتائج امتحانات تربية واسط السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني بإستخدام الرقم الامتحاني يعتبر أمرًا مهمًا للطلاب وأولياء الأمور، فيما يلي بعض التوجيهات حول كيفية فهم النتائج ومعانيها: