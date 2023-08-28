تحميل PDF.. نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بالاسم عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية في جميع المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بالاسم، يتزايد البحث حاليا من قبل الطلاب حول نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بالاسم خاصة بعدما أعلنت النتائج في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بالتدريج في باقي المحافظات خلال الايام القادمة في جميع المحافظات والمدن العراقية، واليكم رابط استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 دور ثاني عبر موقع نتائجنا والموقع الرسمي للوزارة.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بالاسم

لا تزال نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بالاسم تشغل بال جموع الطلاب خاصة وأن هناك محافظات لم تعلن بها النتيجة حتى الآن ولذا يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر في انتظار معرفة نتيجتهم ودرجاتهم قبل حلول العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ بعد أيام من الآن، حيث أدى مئات الطلاب الاختبارات الخاصة بالدور الثاني التي حددتها الوزارة، بعدما أكدت الوزارة أن من يحصل على مادة أو اثنين هو الذي يُمكنه دخول الدور الثاني أما الطلاب الراسبين في ثلاث مواد يُعيدون العام الدراسي، واليكم رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 PDF:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثم قم بإختيار نتائج السادس الابتدائي 2023 دور ثاني.

ومن ثم اختر المحافظة التي يسكن بها الطالب.

يجب تحميل ملف النتائج pdf.

قم بالبحث عن اسم الطالب بالرقم الامتحاني الخاص به.

لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023

وقد كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 قد أعلنت في محافظات:”واسط والكرخ 3 والرصافة 1″، وجاري اعلانها في المحافظات الأخرى بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، ليتم بعد ذلك رفعها على الموقع.