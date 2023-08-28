نتائج القبول الموحد الاردن 2023/2024  للالتحاق بالكليات الاردنية برقم الهوية موقع وحدة تنسيق القبول

يهتم طلاب الثانوية العامة بالتعرف على موعد التعرف على نتائج القبول الموحد في الأردن، حتى يتم التحاقهم بالكلية التي يرغبون بها من خلال الدخول على الأردنية، وذلك من خلال رابط وزارة التربية الوطنية الأردنية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموحد الاردن 2023/2024.

نتائج القبول الموحد 2023/2024 الاردن

ينتظر الكثير الاعلان عن نتائج القبول الموحد في الأردن فقد بدا التسجيل يوم الاربعاء 23 أغسطس 2023 وانه يستمر ان يتم التقدم لها حتى يوم 7/9/2023 ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، ويتم التسجيل بعد ان يتم الحصول على شهادة الثانوية العامة التوجيهي الأردني التي اعلنت خلال ايام قليلة وسيتم سداد الرسوم المطلوبة من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية، ولابد من ان يتم توافر بعض من الشروط الواجب توافرها في الطلاب والتي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية الأردنية، حتى يتم التسجيل.

ما هي اهم شروط التقديم على القبول الموحد في الأردن 2023

تم الاعلان من قبل الوزارة عن اتاحة تسجيل جميع الطلاب ولكن لابد من ات تتوافر بعض الشروط والتي جاءت كما يلي :