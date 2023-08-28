“مفاجأة ثادمة لن تثدق زر خطير في ويموت التكييف يقلل فاتورة الكهرباء للنصف

زر خطير في موت التكييف في يقلل في فاتورة الكهرباء للنص

يعاني الكثير من الناس خاصة في فصل الصيف من ارتفاع فاتورة الكهرباء نظرا لتشغيل المكيف الصحراوي او التكييف الكهربائي باستمرار، فتكون التكلفة فاتورة الكهرباء باهظة جدا خاصة في شهر يوليو اغسطس نظرا للرطوبة العالية وارتفاع درجة الحرارة الكبيرة، حيث نتعرف اليوم على طريقة ترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء اذا لديك تكييف في المنزل بأبسط الطرق الممكنة.

طريقة لترشيد الاستهلاك فاتورة الكهرباء

هناك الكثير من الأزرار التي تكون في ريموت التكييف ولم يعرف عنها الكثير عن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يوجد زرار يسمى mode هو الذي يعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

حيث يقوم هذا الزر بضبط الهواء الطبيعي والهواء النقي في داخل الغرفة, وتقيس درجه حرارة الغرفة الحالية على حسب مساحتها يقوم بتبريد الغرفة، ويسبب في عدم ارتفاع فاتورة الكهرباء

يوجد زر يسمى auto mode وهو الزر المسؤول في ريموت التكييف عن تبريد الغرفة على حسب مساحتها.

أما زر drying mode وهو الزر الذي يضبط المعدل الطبيعي للبرودة داخل الغرفة، يستخدم هذا الزر في المناطق ذات الرطوبة العالية جدا خاصة في المناطق الصحراوية ودول الخليج التي تكون اشد عرضة لأشعة الشمس.

أما زر Fan mode هو من الازرار الذي يكون هذا يكون بوضع المروحة عندما تريد ان تكون الغرفة غير شديدة البرودة، وهذا يستخدم في المناطق النائية والتي تكون تطل على البحار والمحيطات تكون أشد عرضة للبرودة.

حيث يوجد جميع هذه الازرار التي تم ذكرها من خلالها يمكنك ترشيد استهلاك الكهرباء بسهولة ويسر، حيث يمكنك تشغيل زر المروحة في الجو المعتدل خاصة في شهر سبتمبر واكتوبر اما زر الاعتدال البرودة يكون في شهر سبتمبر ايضا، اما الزر الذي يستخدم في فصل الصيف يكون في شهر يوليو واغسطس

وداعا الغلاء الكهرباء بعد المكيف وعليك اتباع هذه الخطوات التالية التي قمنا بذكرها حتى ترشد استهلاك الكهرباء في ظل وجود المكيف خاصة في فصل الصيف.