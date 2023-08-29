وقف صرف معاشات سبتمبر تمامًا على هذه الفئات.. خد بالك لتكون منهم

حالات قطع المعاش، في إطار التعديلات الحديثة على قانون التأمينات والمعاشات، والتي تمت المصادقة عليها بموجب قرار مجلس النواب السابق بقيادة الدكتور على عبد العال، تم تحديد حالة معينة تؤدي إلى منح الابن أو الأخ منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة، بموجب نص القانون الجديد، يتم صرف هذه المنحة للابن أو الأخ في حالة توقف صرف المعاش نتيجة لأسباب أخرى غير الوفاة، أو عندما يكون لديه استحقاق لمعاش ذي أولوية عالية من نوع آخر.

للحصول على المعاش

كما يتم صرف منحة مماثلة للابنة أو الأخت في حالة قطع صرف المعاش بسبب الزواج، تبلغ قيمة هذه المنحة ما لا يقل عن خمسمائة جنيه، وتُمنح مرة واحدة فقط. تحدد اللائحة التنفيذية الملحقة بهذا القانون الجديد القواعد والإجراءات اللازمة لصرف هذه المنحة، سهلنا إجراءات حصول المطلقات والأرامل على المعاش بموجب قانون المعاشات الجديد ولائحته التنفيذية وذلك قبل معرفة حالات قطع المعاش:

تقديم شهادة وفاة أو مستند رسمي يثبتها.

تقديم نسخ من شهادات الميلاد للمستفيدات بدون أرقام تأمينية.

إرفاق بيان معاش آخر مستحق من جهة أخرى أو رقم الملف إذا كان هناك معاش آخر من الجهة الحكومية، ويجب تقديم مفردات المرتب لشهر الوفاة وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير إذا كان العمل بالقطاع الحكومي.

تقديم بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان الأجر أكبر من الأجر التأميني والعمل بالقطاع الخاص.

في حالة ممارسة مهنة، تقديم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

تقديم صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدات.

إذا رغبت الأرامل في الاستفادة من العلاج والرعاية الطبية، يجب تقديم طلب بهذا الشأن مع صورتين فوتوغرافيتين بحجم 4×6 سم.

هذه هي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها للحصول على المعاش وفقًا للقانون ولائحته.

حالات قطع المعاش

فيما يخص حالات قطع المعاش، تتضمن الحالات التالية: