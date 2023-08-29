بزيادة 30% هتصرف معاشك.. توجيه وزاري يُدخل البهجة على اصحاب المعاشات كل شهر

الجمع بين معاشين حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم دعم شامل للمواطنين من خلال اعتماد مجموعة شاملة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف حياتهم. تضمنت القرارات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السبسي زيادة نسبية بنسبة 15% في المعاشات التي يتلقاها الأشخاص المستحقون اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، وهو إجراء يعكس التزام الحكومة بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

الجمع بين معاشين

هناك تنوع في الحالات والفئات التي يمكنها دمج المعاشات أو دمج الدخل من العمل مع المعاش في نطاق محدد:

يمكن للأشخاص المستحقين أن يدمجوا بين معاشين ما بين الدخل والمعاش إذا وصل المبلغ إلى الحد الأدنى للمعاش.

يمكن للمستحق دمج معاشاته حتى الحد الأدنى للمعاش ويمكنه أن يضيف المبلغ المتبقي للوصول إلى هذا المبلغ.

الأرملة لديها الإمكانية لدمج معاش زوجها مع معاشها كمستفيدة من هذا القانون، وهي أيضًا تستطيع دمج دخلها من العمل أو المهنة بغض النظر عن الحدود.

يمكن للأرمل أن يدمج بين معاش زوجته ومعاشه بصفته منتفعًا بأحكام القانون، ويمكنه أيضًا دمج دخله من العمل أو المهنة دون تقييد.

الأولاد يمكنهم دمج معاشي والديهم دون قيود.

بالإضافة، يُسمح للمستحق دمج المعاشات المستحقة له من شخص واحد دون قيود.

المستندات المطلوبة للتقديم

بالإضافة، يتوجب تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة كواحدة من المستندات المطلوبة لطلب الجمع بين معاشين، وتحظى الأشخاص بالأولوية وفقًا للتسلسل التالي: