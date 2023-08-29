ياله من خبر!!.. اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد قرار الغاء الارز من وزارة التموين

قبل حديثنا عن اسعار السلع التموينية، ذكر السيد نائب وزير التموين بمحافظة الدقهلية، خلال حديث تلفزيوني أمس، أن مخصصات الدعم المقدمة للمواطنين من خلال بطاقات التموين تصل إلى 50 جنيهًا، أكد أن الأولوية في صرف هذه المخصصات تكون للزيت والسكر المدرجين في البطاقة، مشيرًا إلى أن عدم صرف الأرز من خلال بطاقات التموين لا يعود إلى نقص الكميات أو أزمة في السوق، وفي سياق متصل، أشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز يكفي لتلبية احتياجاتنا المحلية ويتمتع بفائض أيضًا. وأضاف أن أسعار الأرز المتاح في السوق ستكون أقل من تلك الموجودة في السوبر ماركت.

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر بعدما تم رفع الأرز من السلع التموينية، وهذا الجدول فيه كشف كامل للاسعار:

المنتج الوزن/الحجم السعر (جنيه) ملح الطعام 300 جرام 1 جنيه بسكويت يويوز (السادة) – 1 جنيه بسكويت يويوز (ويفر) أنواع مختلفة 2 جنيه سائل غسيل الأواني 80 جرام 2 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 2.25 جنيه بسكويت تومورو أنواع مختلفة 3 جنيهات بسكويت بوو أنواع مختلفة 3 جنيهات الشاي الناعم 40 جرام 3.5 جنيه الخل 5% 900 مللي 4.25 جنيه الصلصة 300 جرام 4.75 جنيه المكرونة 400 جرام 5.25 جنيه صابون التواليت 125 جرام 5.50 جنيه المسحوق العادي اليدوي 800 جرام 10.50 جنيه المكرونة 800 جرام 10.50 جنيه العدس المجروش 500 جرام 11 جنيهًا جبنة تتراباك 500 جرام 13 جنيهًا المسحوق الأتوماتيك 800 جرام 17.50 جنيه اللبن الجاف 125 جرام 20 جنيهًا زيت الخليط 0.8 لتر – 23 جنيهًا المسلى الصناعي 800 جرام 24 جنيهًا

تعليق احمد مرسي علي قرار رفع الارز

بعدما كشفنا عن اسعار السلع التموينية، في سياق مختلف، أورد الإعلامي أحمد موسى أمورًا مهمة خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”. أشار إلى أن وزير التموين أكد أن مساحات زراعة الأرز في مصر تفوق احتياجاتنا المحلية، واستنكر قرار إلغاء صرف الأرز من البطاقات التموينية.

وأوضح أن هناك مليون و600 ألف فدان من أراضي زراعة الأرز في مصر، وهذا العدد يفوق احتياجاتنا الحالية. وتابع قائلاً “وزير التموين أكد توفر الأرز وأنه يتم عرضه بسعر 22 جنيهًا للكيلو”.

وطرح تساؤلًا مهمًا: “لماذا تم إلغاء صرف الأرز من البطاقات التموينية رغم توفرنا الذاتي؟” وشدد على أن الميزانية الجديدة تحتوي على 127 مليارًا و700 مليون جنيه كدعم للسلع التموينية. ودعا إلى السماح بالأرز على البطاقات التموينية مع الحفاظ على حرية الشراء للمواطن.