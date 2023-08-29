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ياله من خبر!!.. اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد قرار الغاء الارز من وزارة التموين

اميرة جنديةمنذ 41 دقيقة
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اسعار السلع التموينية

قبل حديثنا عن اسعار السلع التموينية، ذكر السيد نائب وزير التموين بمحافظة الدقهلية، خلال حديث تلفزيوني أمس، أن مخصصات الدعم المقدمة للمواطنين من خلال بطاقات التموين تصل إلى 50 جنيهًا، أكد أن الأولوية في صرف هذه المخصصات تكون للزيت والسكر المدرجين في البطاقة، مشيرًا إلى أن عدم صرف الأرز من خلال بطاقات التموين لا يعود إلى نقص الكميات أو أزمة في السوق، وفي سياق متصل، أشار إلى أن إنتاج مصر من الأرز يكفي لتلبية احتياجاتنا المحلية ويتمتع بفائض أيضًا. وأضاف أن أسعار الأرز المتاح في السوق ستكون أقل من تلك الموجودة في السوبر ماركت.

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

اسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر بعدما تم رفع الأرز من السلع التموينية، وهذا الجدول فيه كشف كامل للاسعار:

المنتجالوزن/الحجمالسعر (جنيه)
ملح الطعام300 جرام1 جنيه
بسكويت يويوز (السادة)1 جنيه
بسكويت يويوز (ويفر)أنواع مختلفة2 جنيه
سائل غسيل الأواني80 جرام2 جنيه
صابون الغسيل125 جرام2.25 جنيه
بسكويت توموروأنواع مختلفة3 جنيهات
بسكويت بووأنواع مختلفة3 جنيهات
الشاي الناعم40 جرام3.5 جنيه
الخل 5%900 مللي4.25 جنيه
الصلصة300 جرام4.75 جنيه
المكرونة400 جرام5.25 جنيه
صابون التواليت125 جرام5.50 جنيه
المسحوق العادي اليدوي800 جرام10.50 جنيه
المكرونة800 جرام10.50 جنيه
العدس المجروش500 جرام11 جنيهًا
جبنة تتراباك500 جرام13 جنيهًا
المسحوق الأتوماتيك800 جرام17.50 جنيه
اللبن الجاف125 جرام20 جنيهًا
زيت الخليط 0.8 لتر23 جنيهًا
المسلى الصناعي800 جرام24 جنيهًا

تعليق احمد مرسي علي قرار رفع الارز

بعدما كشفنا عن اسعار السلع التموينية، في سياق مختلف، أورد الإعلامي أحمد موسى أمورًا مهمة خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”. أشار إلى أن وزير التموين أكد أن مساحات زراعة الأرز في مصر تفوق احتياجاتنا المحلية، واستنكر قرار إلغاء صرف الأرز من البطاقات التموينية.

وأوضح أن هناك مليون و600 ألف فدان من أراضي زراعة الأرز في مصر، وهذا العدد يفوق احتياجاتنا الحالية. وتابع قائلاً “وزير التموين أكد توفر الأرز وأنه يتم عرضه بسعر 22 جنيهًا للكيلو”.

وطرح تساؤلًا مهمًا: “لماذا تم إلغاء صرف الأرز من البطاقات التموينية رغم توفرنا الذاتي؟” وشدد على أن الميزانية الجديدة تحتوي على 127 مليارًا و700 مليون جنيه كدعم للسلع التموينية. ودعا إلى السماح بالأرز على البطاقات التموينية مع الحفاظ على حرية الشراء للمواطن.

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اميرة جنديةمنذ 41 دقيقة
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