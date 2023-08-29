“اشتري وخزني فراخ كثير” أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

تعتبر أسعار الدواجن من أهم ما يتم متابعته عن كثب باعتبارها من أهم أنواع السلع الاستهلاكية ونظرا للارتفاع في الأسعار وذلك للكيلو جرام من كل الأنواع ولكن مؤخرا انخفضت الأسعار مرة أخرى بشكل ملحوظ وهو ما جعل السوق الاستهلاكية تبدو أكثر نشاطا ولذلك نستكمل في هذا التقرير عرض كامل يضم أهم المعلومات المتعلقة بالأسعار وأهم المؤشرات السعرية خلال تلك الفترة الراهنة والفترة المقبلة مع بيان حول الأسعار المحدثة من قبل البورصة المحلية والبورصة الرئيسية اليوم لكافة أنواع الدواجن الأكثر تواجدا ومبيعًا في الأسواق ومن بين الأنواع التي يتم ضخها للأسواق الاستهلاكية من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بشكل يومي.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023

يشهد سوق الدواجن انفراج في الأسعار وذلك ما يجعل الأسواق الاستهلاكية تتمتع بالنشاط بعد فترة ركود بسبب غلاء الأسعار ونستعرض في هذا التقرير معلومات كاملة حول أسعار الدواجن وأسعار أجزاء الدجاج الأكثر طلبا من قبل الكثير من المستهلكين وكذلك أسعار أنواع الدواجن الامهات والبلدي في تلك السطور المقبلة من المقال

اسعار الدواجن البيضاء

تشهد الأسعار الخاصه بها استقرار بالبورصة وبالمزرعة وكذلك في المحل التجارية والشعبية حيث استقر السعر الخاص بالكيلو منها في المحلات على قيمة تصل حتى 67 جنيه مصري وقد انخفضت عن سعر الأمس وذلك بقيمة مالية تعادل 2 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الأمهات تباع بقيم سعرية أرخص في المزرعة بسعر أقل حوالي خمسة جنيهات.

يصل السعر من الفراخ الأمهات 56 جنيه في البورصة المحلية بينما في المحلات التجارية يصل سعرها إلى 61 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي

تعتبر من أشهر أنواع الدواجن التي تباع في الأسواق المحلية نظرا لارتفاع مستوى جودتها وسعرها للكيلو جرام 117 جنيه.

بينما في البورصة المحلية وصل السعر الى 112 جنيه مصري.

سعر كرتونه البيض

سعر البيض تراجع حيث وصل سعر الكرتونة لنوع البيض الأبيض 111 جنيه مصري بينما وصل سعر الكرتونة من البيض الأحمر لنحو 113 جنيه مصري في حين سجل سعر البيض من النوع البلدي قيمة 121 جنيه مصري ببورصة الدواجن.