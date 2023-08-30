ثبت الان تردد مجموعة قنوات SSC Sport الدوري السعودي قناة السعودية الرياضية الناقلة الدوري السعودي

مباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2023-2024 عبر قنوات SSC الرياضية التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بأكملها،بالإضافة إلى ذلك، ستتاح متابعة المباريات على العديد من القنوات المفتوحة،وستوفر قنوات SSC الرياضية تغطية شاملة وحصرية لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وستتمكن الجماهير من متابعة الأحداث والإثارة في البطولة عبر هذه القنوات، سيتمكن محبو كرة القدم في المملكة والمنطقة العربية من متابعة المباريات مباشرة والتعرف على نتائج جميع المباريات.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

وبالإضافة إلى قنوات SSC الرياضية، يمكن للمشجعين الاستفادة من العديد من القنوات المفتوحة التي ستقوم ببث بعض المباريات أيضًا. وهذا سيسمح لعدد أكبر من الجماهير بمتابعة ودعم فرقهم المفضلة في البطولة،باختصار، سيتم توفير تغطية شاملة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2023-2024 عبر قنوات SSC الرياضية بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الأخرى، وهذا سيتيح للجماهير فرصة متابعة البطولة والتشجيع لفرقهم المفضلة.

ضبط قنوات SSC علي القمر الصناعي نايل سات على :

تردد القناة : 12523 .

استقطاب : افقي .

المعدل الترميز : 27500 .

المعامل التصحيح : 5/6 .

تردد قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات