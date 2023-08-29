معدلات القبول الموحد 2023-2024 الاردن في شتى التخصصات admhec.gov.jo

معدلات القبول الموحد 2023-2024 الاردن، يترقب عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة الإطلاع على معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023-2024، وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن فتح باب التقديم لـ معدلات القبول الموحد التي تعد من أهم الأساسيات لقبول الطالب في الجامعة للعام الدراسي الجديد.

معدلات القبول الموحد 2023-2024 الاردن

وبعد أن انتهت امتحانات الثانوية العامة في الأردن، وبدأ عدد من الطلاب في البحث عن معدلات القبول الموحد والتي سوف تؤهلهم للالتحاق في الجامعات ، والتي تعتمد على المعدلات والنسب التي حصل عليها الطالب في الامتحانات، ولهذا السبب يعد القبول في الجامعات هي المادة الأساسية لإنهاء هذا المرحلة التعليمية، حيث تعرض معدلات القبول المختلفة طبقاً للتوجيهات الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تبدأ عمليات تقديم رغبات الطلاب بها خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الوزارة أعلنت عن عدد معدلات القبول الموحد والتي جاءت كالتالي:

القبول الموحد في الجامعة الهاشمية

معدل القبول بـ كلية الطب 96.6%.

معدل القبول كلية الصيدلة في الهاشمية 94.2%.

معدل القبول بـ كلية الهندسة الكهربائية مجموع 80%.

معدل القبول كلية هندسة الحاسوب 90.8%.

معدل القبول بـ كلية الهندسة الطبية 87.2%.

أما معدل القبول بـكلية الهندسة الميكانيكية 82.1%.

معدلات القبول الموحد في الهاشمية