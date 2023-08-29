خلاص كده يا سيدي هترجع من شغلك المغرب والعشاء.. الحزن بين الموظفين .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، سيتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر قريبًا، وهذا يعني انتهاء فصل الصيف. أراد الكثيرون أن يعرفوا متى سينتهي الصيف بعد الموجة الحارة التي ضربت محافظات مصر بأكملها، لذا زادت معدلات البحث لمعرفة متى ستبدأ فصل الشتاء ويجب تغيير التوقيت الصيفي، تم تقليل الساعة في التوقيت الصيفي وسيتم العودة إلى التوقيت السابق، تم تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل لأول مرة منذ سنوات عديدة، وسيستمر لفترة معينة، ستُعلن مدة استمرار التوقيت الصيفي من قبل مجلس الوزراء، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

تم تنفيذ التوقيت الصيفي، الذي يعتبر الوقت الحالي، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير. وعند انتصاف الليل، تم تجاوزه للوصول إلى الساعة الواحدة، حيث تم تطبيق النظام باستعجال الساعة، لذلك، من المتوقع أن تتغير النظام بتأخير الساعة. وحرص مجلس الوزراء على إعلان الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي في أكتوبر القادم، الموافق يوم الخميس 26، حيث سيتم ترجيع الساعة للوراء بتأخيرها لمدة 60 دقيقة. من خلال هذا، تم تغيير النظام الذي قد يوفر بعض المزايا، مثل توفير الطاقة، وتم توضيح هذه المزايا للتوقيت الصيفي.

كم يفصلنا على التوقيت الشتوي؟

بعد إعلان موعد التوقيت الشتوي، أصبح لدينا فكرة عن عدد الأيام المتبقية حتى تفعيله، والتي بلغت 62 يومًا، التوقيت الشتوي هو النظام القائم طوال العام في مصر، ولكن قد يتم تبني التوقيت الصيفي في بعض الأحيان، تم تطبيق هذا النظام في مصر لأول مرة عام 1940، اعتمادًا على دراسة أجرتها شركة الكهرباء، خلال هذه الدراسة، تم التأكيد على أهمية توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، توفير 1% من استهلاك الغاز يمكن للدولة الحصول على 150 مليون دولار سنويًا.