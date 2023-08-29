طريقة ذكية هتتفرج على مسلسل سفاح الجيزة على موقع شاهد بدون اشتراك “مجانًا” .. LINK DAIRECT

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سفاح الجيزة عن موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة على شاهد حيث يتم عرض حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويتصر مسلسل سفاح الجيزة جميع محركات البحث عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وقد لاقت الحلقتين التي تم عرضهم حتى الآن عبر شاهد نسب مشاهدة عالية حيث تدور أحداث المسلسل حول قصة واقعية لقاتل محترف قام بارتكاب العديد من جرائم القتل في محل إقامته.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة على شاهد

مسلسل سفاح الجيزة من تمثيل النجوم أحمد فهمي وباسم سمرة وصلاح عبدالله وركين سعد وحنان يوسف ، وإخراج هادي الباجوري وتأليف كل من إنجي أبو السعود وعماد مطر وتدور أحداث المسلسل حول قصة شخص يدعى قذافي فراج قام بارتكاب العديد من جرائم القتل ومن الجدير بالذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مكون من 8 حلقات فقط ويتم عرضه على منصة شاهد يوم الجمعة من كل أسبوع وتم عرض الحلقة الأولى والثانية فقط حتى الآن.

ماهي القنوات الناقلة لمسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي ؟

يعرض مسلسل سفاح الجيزة عبر منصة شاهد الالكترونية بجودة عالية تناسب جميع المشاهدين ولاقى المسلسل في أول حلقة تم عرضها نسب مشاهدة عالية حيث تتسم أحداث المسلسل بالغموض والاثارة التي تجذب الكثير من المشاهدين وأعرب أحمد فهمي عن سعادته بنجاح المسلسل و إعجاب الجمهور به وأضاف أن العمل استغرق العديد من الأيام لتصويره رغم انه مكون من 8 حلقات فقط.