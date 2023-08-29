ظهرت الآن بالاسم فقط على MLAZEMNA “نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني” اعرف مجموعك

عدد كبير من الطلاب والطالبات في دولة العراق يبحثون في الوقت الحالي عن رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني وطريقة الاستعلام عن النتيجة، حيث بالتدريج تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن النتيجة في مختلف المحافظات العراقية واحدة تلو الأخرى على موقع نتائجنا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وطريقة الاستعلام عنها من خلال الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب وطالبة، فضلًا كونوا معنا.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

ظهرت اليوم نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني بمختلف المحافظات العراقية، حيث تظهر النتائج واحدة تلو الأخرى على الطلاب والطالبات في المحافظات، وفي وقت سابق تم إعلان نتيجة الدور الأول وتبين أن للأسف هناك بعض الطلاب راسبين، وسرعان ما تم تحديد موعد لبداية اختبارات الدور الثاني ثم تم تصحيح أوراق الطلاب والطالبات وظهرت اليوم النتيجة، وإن لم تظهر في المحافظة التابعين لها، فترقبوا ظهورها الساعات القليلة القادمة بإذن الله.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني

يمكن للطلاب والطالبات بالدور الثاني في العراق الاستعلام الآن عن نتائج الثالث المتوسط في كل المحافظات العراقية من خلال موقع نتائجنا الرسمي، حيث تأتي خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال السير على هذه الخطوات: