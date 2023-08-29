أبسط يا عم “زيادة جديدة قدرها 750ج”💲 أعرف حالًا جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ارتفعت معدلات البحث عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 حيث ينتظر جميع أصحاب المعاشات والتامينات بداية شهر سبتمبر الموافق يوم الجمعة القادمة لبداية صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 ، وعن الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بتوجيها رئيس الجمهورية في أبريل الماضي فسوف يتم صرف الزيادة الجديد بقيمة 15% على قيمة المعاش الأصلي وفي السطور التالية نعرض جدول صرف معاش شهر سبتمبر 2023 كما أعلنته هيئة التأمينات والمعاشات.

ما هو جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 ؟

يترقب الكثير من أصحاب المعاشات وكبار السن بداية شهر سبتمبر لصرف معاش شهر سبتمبر 2023 ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة الجديدة من خلال الموقع الرسمي لهيئة المعاشات والتأمينات وسيتم صرف المعاشات بداية من يوم الجمعة القادمة الموافق 1 سبتمبر وحتى يوم الخميس 7 سبتمبر وذلك وفقاً للجدول التالي :

يوم 1 و 2 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش 1000 جنيه فأكثر.

يوم 3 و 5 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش يقدر بـ 2000 جنيهاً فأكثر.

يوم 6 و 7 سبتمبر مقرر صرف معاشات الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش يقدر بـ 3000 جنيهاً فأكثر.

زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

سوف يتم صرف الزيادة الجديد التي أقرتها الحكومة المصرية بتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تصل قيمتها إلى 15% لجميع أصحاب المعاشات والتأمينات المختلفة حيث تتم الزيادة كالتالي :