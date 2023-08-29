تبكير موعد صرف المقررات التموينية شهر سبتمبر لخمس فئات فقط منهم أصحاب تكافل وكرامة “أعرف التفاصيل”

ساعات قليلة ويبدأ شهر سبتمبر، ولذا وجدنا عدد كبير من المواطنين والمواطنات يتساءلون عن موعد صرف المقررات التموينية شهر سبتمبر، حيث يرغب الكثيرون في التعرف على موعد صرف السلع التموينية لهم من أجل الذهاب إلى المنافذ التموينية المتواجدة بجوار منازلهم وصرف مستحقاتهم من التموين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد صرف المستحقات التموينية وأسعارها لشهر سبتمبر، فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف المقررات التموينية شهر سبتمبر

وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلع التموينية الخاصة بالمواطنين والمواطنات لشهر سبتمبر القادم، سوف تكون متاحة للمواطنين من أول يوم الجمعة القادمة الأول من شهر سبتمبر من عام 2023، وذلك من أول الساعة التاسعة صباحًا، حيث يستمر صرف التموين وحصة كل مواطن على مدار الشهر دون انقطاع من الساعة التاسعة صباحًا وإلى الساعة التاسعة مساءً، وذلك في ضوء الحصة المخصصة لكل فرد.

أسعار السلع التموينية شهر سبتمبر 2023

وضحنا لكم موعد صرف المقررات التموينية شهر سبتمبر، وبالنسبة للقائمة التي أعلنت عنها وزارة التموين والتي تأتي على النحو التالي: