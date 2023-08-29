ON TIME SPORTS تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات وعرب سات “من هنـــا”

يبحث العديد من محبي كرة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت، نظرا لأن القناة تقوم بتغيير التردد الخاص بها كل فترة وذلك من أجل الحصول على دقة وجودة مشاهدة عالية، وتعد هذه القناة من اقوي القنوات الفضائية الرياضية التي تعرض المباريات الحصرية ومباريات الدوري المصري مع وجود استديو تحليلي به باقة متميزة من المعلقين الرياضيين وذلك لإضافة روح أثناء مشاهدة المباراة، كما أيضا تقوم بعرض جميع أنواع الرياضات المختلفة.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنك تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت من خلال استخدام المعلومات التالية:

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة هو 11861.

الاستقطاب هو رأسي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 6/5.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد القناة هو 10853.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة هو 12303.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معلومات عن قناة أون تايم سبورت الرياضية