رابط takaful.naf.gov.jo الاستعلام عن صندوق المعونة الوطنية تكافل 5 بالاردن وخطوات التسجيل

يمكن لعدد كبير من الأردنيين الاستفادة من الدعم النقدي الذي يقدم من صندوق المعونة الوطنية ولكن لابد من توافر بعض من الشروط اللازمة لهم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن صندوق المعونة الوطنية.

الدعم النقدي الموحد الأردن

هو الدعم الذي يقدم من صندوق المعونة الوطنية الأردن والذي يعمل على مساعدة بعض الأسر في الأردن، بهدف مستوى معيشة الكثير من الأسر الموجودة في الأردن، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.

تسجيل الدخول إلى الدعم النقدي الموحد الأردن

يتم الدخول إلى رابط الدعم النقدي الموحد الأردن.

ثم يتم اختيار الطريقة المراد التسجيل بها.

بعد ذلك يتم اختيار التسجيل الجديد.

كتابة كل من الرقم الوطني، رقم الهوية ورقم الهاتف المعتمد.

النقر على تسجيل.

حال امتلاك حساب إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور، ومنها يتم النقر على دخول.

الشروط المطلوبة حتى يتم الحصول على الدعم النقدي الموحد

أن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية.

كما انه لابد من ان يكون من أصحاب الدخل المحدود.

يكون من السابق تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد