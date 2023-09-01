” وحياتك فرصة العمر دلوقتي ” تقديم شقق سكن لكل المصريين ٢٠٢٣ هذه الأيام … فرصة مش هتتعوض مقدم قليل+ قسط أقل
تستعد وزارة الإسكان من أجل الإعلان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 2023 خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي الشقق التي يسعى من أجل الحصول عليها عدد كبير من المصريين سواء من بين محدودي أو متوسطي الدخل نظرًا للميزات العديدة التي يحصل عليها المتقدمين.
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يرغب الكثيرين من المواطنين في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بطرح شقق لكل المصريين من قبل وزارة الإسكان المصرية في العديد من المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة ومدينة الشروق والعاشر من رمضان ومدينة بدر.
كيفية التقديم على شقق سكن لكل المصريين 2023
أوضح صندوق الإسكان والتنمية العقارية إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار النهائية للوحدات السكنية لكن يتوقع أن يبدأ سعر الوحدة من 650 ألف جنيه مصري للوحدات ذات المساحة التي تبدأ من 100 متر مربع ويصل السعر إلى مليون و700 ألف جنيه للمساحات الأكبر من ذلك.
أما حول موعد طرح الوحدات السكنية حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي ويتوقع أن يكون الطرح بنهاية العام الحالي، حيث يسعى الصندوق للانتهاء من التجهيز لهذا الطرح في أسرع وقت.
شروط الحصول على الشقق
حددت وزارة الإسكان المصرية عدد من الشروط والمعايير الواجب أن تتوفر في المتقدمين من أجل الحصول على الوحدات السكنية ومن بينها:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.
- أن يكون شخص طبيعي وليس اعتباري.
- ألا يقل عمر المتقدم في وقت طرح الإعلان عن 21 عام.
- لابد وأن يكون المتقدم له أهلية التعاقد والتصرف.
- لا يحق للأسرة التي تتكون من زوج وزوجة وابناء التقدم من أجل الحصول على أكثر من وحدة سكنية.