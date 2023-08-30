“ولا هتتأجل ولا هتتلغي” بداية الدراسة في مصر ثابت وقرارات أخرى من وزير التعليم سبتمبر 2023

الإعلان عن موعد بداية الدراسة في مصر وما هي حقيقة تأخير موعد الدراسة لمدة أسبوعين هو من بين الأمور الهامة للغاية ومن بين الموضوعات التي تهم الملايين من الأسر المصرية، خاصة في ظل اعتماد التقويم والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 في الجامعات والمدارس من قبل وزارتي التعليم العالي والتعليم، وسوف نخبرك حول كافة التفاصيل المتعلقة بالدراسة من خلال هذا المقال.

موعد بداية الدراسة في مصر

اوضحت وزارة التعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لكل ما يقال ويتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل الدراسة للعام 2024 لمدة اسبوعين، منوهة إلى أن موعد بداية الدراسة في مصر كما هو في موعده المحدد مسبقًا بتاريخ ” 30 سبتمبر 2023″، وذلك لكافة المدارس الحكومية والخاصة والأزهر.

موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية

أيضًُا وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي بعد اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 على أن ينتهي العام الدراسي في تاريخ 30 مايو 2024.

هل هناك تأجيل للدراسة في مصر بسبب متحور كورونا الجديد

تساءل الكثير من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول حقيقة تأجيل الدراسة في مصر نتيجة إعلان وزارة الصحة المصرية عن دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر، لكن أوضحت وزارة التعليم إلى أنه حتى الآن لم يتم إتخاذ أو صدو اي قرارات تخص هذا الأمر وأن الدراسة في موعدها دون تأجيل، وان أي تأجيل للدراسة سوف يكون بالتنسيق مع وزارة الصحة في حالة ظهور جديد حول تطور الحالات.