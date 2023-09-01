” المعاش نزل والفلوس كتير النهاردة ” دلوقتي …. ميعاد معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023 … توقيت السحب من ماكينات atm البنوك المختلفة

ميعاد صرف معاش تكافل وكرامة هو أحد أهم المواعيد والتي تهم أكثر من 5 مليون أسرة من بين المستفيدين من المعاش، والذي يشكل أحد أهم أشكال الدعم والحماية الاجتماعية الذي أقرته الدولة المصرية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ويصرف الدعم بصورة شهرية لكافة الأسر المستفيدة.

ميعاد معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن كل شهر ميلادي بتاريخ ثابت ومحدد وهو الخامس عشر من كل شهر ميلادي”.

أي أن ميعاد معاش تكافل وكرامة المستحق عن شهر سبتمبر 2023 هو يوم الخامس عشر.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

يمكن لكافة المواطنين والمستفيدين من صرف المعاش الاستعلام عن الصرف عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختر برنامج تكافل وكرامة.

اكتب اسم المستحق للمعاش بصورة رباعية.

عليك تحديد الشهر الذي تود الاستعلام عنه.

ادخل رقم الهاتف الخاص بالمستحق ومن ثم قم بالنقر على كلمة استعلام.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف تظهر لك كافة البيانات التي تود الاستعلام عنها.

ما هي أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها صرف المعاشات بصورة إلكترونية وذلك كالآتي: