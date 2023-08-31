تحديد موعد زيادة ال 15% في المعاشات لاكثر من عشرة مليون مواطن “خبر كله حلويات”

ترقب وبحث بخصوص موعد زيادة ال 15% في المعاشات يسيطر على مختلف الساحات البحثية المتخصصة في عرض التفاصيل التي تهم المجتمع المصري، لا سيما أن أصحاب المعاشات ينتظرون أي فرصة يتم فيها تطبيق زيادة حتى يستطيعوا مواجهة الغلاء وتغير الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومنها فقد قررنا أن نعرض لكم موعد الزيادة المقررة في المعاشات وكذلك سنوافيكم بتفاصيل حول اماكن صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل لعام 2023.

موعد زيادة ال 15% في المعاشات

مما لا شك فيه أن جميع المواطنين الذين لديهم الحق في الحصول على المعاش والمقدر نسبته 11 مليون مواطن المصري يبحثون عن كافة التفاصيل المرتبطة بخصوص موعد زيادة ال 15% في المعاشات، علما بأن الزيادة في المعاشات عادة ماتتم في أول يوليو من كل عام وذلك مقارنة بنسبة معدل التضخم.

وهذا يعني أنه منذ عدة شهور مضت ويتم صرف المعاش بالزيادة المطبقة بقدر 15% والتي يتم صرفها بانتظام لجميع مستحقي المعاش، ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر في يوم 1 سبتمبر أن يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المحددة بالنسبة السالف ذكرها.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

بعدما تعرفنا بشكل واضح حول كل ما يخص ما تم تحديده من قبل هيئة التأمينات الإجتماعية بخصوص موعد زيادة ال 15% في المعاشات، كان لا بد من أن يتم توضيح الأماكن التي من خلالها سوف يتمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش المستحق عن شهر سبتمبر 2023، على أن تكون الأماكن كالتالي:

من خلال المحافظ الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمولة.

من جميع ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك.

من منافذ البريد المصري.

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

كذلك يمكنهم الحصول على المعاش من خلال منافذ شبكة فوري.

هكذا نأمل أن نكون نجحنا في الإجابة على كل ما يخص أمور المعاش التي ينتظرها الكثير من المواطنين، والمقرر صرفها مع بداية كل شهر ميلادي جديد.