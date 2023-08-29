عاجل ورسميًا تعليق الدراسة غدا الأربعاء في بعض محافظات المملكة لهذا السبب

أعلنت وزارة التعليم السعودي قبل بدء العام الدراسي الجاري عن حالات تعليق الدراسة لعدة أسباب منها هطول الأمطار، وانقطاع الكهرباء وفي حالة حدوث وبائي عالمي وغيره من الأمور الأخرى، حيث تسعى الوزارة لتوفير كافة التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية دون توقف لاستمرار العام الدراسي، لذا أعلنت الآن عن تعليق الدراسة غدا الأربعاء في بعض المحافظات والتي سنتطرق لتوضيحها.

تعليق الدراسة غدا الأربعاء

أعلنت الآن عن تعليق الدراسة في بعض المحافظات بسبب هطول الأمطار خشيةً على سلامة الطلاب والطالبات وأماكن التعليق جاءت على النحو التالي:

عسير.

رجال ألمع.

النماص.

ظهران الجنوب.

سراة عبيدة وتهامة.

جدول التقويم الدراسي 1445

حددت وزارة التعليم السعودي جدول التقويم الدراسي 1445 الذي يتضمن ثلاث فصول دراسية وكل واحد منهما يحتوي على إجازات رسمية وأخرى مطولة لكي يتم إبعاد الرتابة والملل عن الطلاب والطالبت نظرًا لزيادة عدد الأيام الدراسية عن السنوات الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي توفر يد العون لاستمرار الدراسة في كافة الأوضاع.

متى اجازة الترم الأول

وضعت الوزارة جدول التقويم الدراسي حيث بدأ بالفعل الترم الأول يوم 20 أغسطس لعام 2023 والذي يتضمن إجازة اليوم الوطني وأيضًا عطلة نهاية أسبوع مطولة وهذا وفقًا لما قامت بتحديده وزارة التعليم السعودية أما بالنسبة لإجازة الفصل الأول ستكون بتاريخ 16 نوفمبر القادم لعام 2023 وسوف يحصلون على عطلة ما بين الترمين ستستمر لمدة 10 أيام وبعد ذلك سيعودون مرة أخرى لدراسة الترم الثاني بتاريخ 26 نوفمبر لعام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن حتى الآن تم تعليقها في المُدن السابق ذكرها وفي حال تعليق الدراسة في أي محافظة أخرى سنوفيكم بالخبر مباشرةً.