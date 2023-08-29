استمع لأروع أغاني الأطفال.. استقبال تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد

تردد قناة الجنة، تعد القناة من أهم وأبرز القنوات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسرعة كبيرة، حيث إنها تعد من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، نظرًا لجذبها للمزيد من الجماهير على مستوى العالم، إضافة إلى استقطابها في المقام الأول إلى الفئات العمرية المختلفة من صغر السن، لتقوم بعرض مجموعة من الأغاني الترفيهية والأناشيد والأفلام الكرتونية المختلفة التي يتعلم منها الأطفال المبادئ والقيمة الاجتماعية، فضلاً عن تعليمها لتعاليم الدين الإسلامي بشكل كوميدي.

قناة طيور الجنة الجديد 2023

جاء تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد 11310.

الاستقطاب الخاص بالقناة عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة

ومن أجل القيام بضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لما يلي:-

تردد القناة هو

فضلاً عن أن الإستقطاب أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة طيور الجنة الجديد 2023

تتميز القناة بالعديد من المزايا المختلفة التي يبحث عنها كافة الأطفال وصغار السن وجاءت على النحو التالي:-