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استمع لأروع أغاني الأطفال.. استقبال تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد
استمع لأروع أغاني الأطفال.. استقبال تردد قناة الجنة 2023 الجديد
تردد قناة الجنة، تعد القناة من أهم وأبرز القنوات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسرعة كبيرة، حيث إنها تعد من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، نظرًا لجذبها للمزيد من الجماهير على مستوى العالم، إضافة إلى استقطابها في المقام الأول إلى الفئات العمرية المختلفة من صغر السن، لتقوم بعرض مجموعة من الأغاني الترفيهية والأناشيد والأفلام الكرتونية المختلفة التي يتعلم منها الأطفال المبادئ والقيمة الاجتماعية، فضلاً عن تعليمها لتعاليم الدين الإسلامي بشكل كوميدي.
قناة طيور الجنة الجديد 2023
جاء تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو التالي:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- التردد 11310.
- الاستقطاب الخاص بالقناة عمودي.
- معامل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة طيور الجنة
ومن أجل القيام بضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لما يلي:-
- تردد القناة هو
- فضلاً عن أن الإستقطاب أفقي.
- معامل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
مميزات قناة طيور الجنة الجديد 2023
تتميز القناة بالعديد من المزايا المختلفة التي يبحث عنها كافة الأطفال وصغار السن وجاءت على النحو التالي:-
- تقوم القناة بتقديم المحتوى على مدار الساعة.
- دقة القناة عالية الصورة واضحه بما لا يزعج المشاهد بشكل كبير.
- تتميز في اختيارها للمحتوى الترفيهية والأطفالي بما يتماشى مع القيم والأخلاق.
- هي من أهم القنوات التي تبحث عنها الأمهات بشكل كبير.
- ليس بها أي مشاهد خادشة.
- تحتوي على مجموعة هائلة من البرامج التي تهم الأطفال ويعشقون الاستعمال إليها بشكل كبير.