قرار وزاري بشأن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.. “ادخل شوف امتي!!”

يشكل موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي سحابة من التساؤل المستمر من قبل الكثير من المواطنين كون تقديم الساعة وتأخيرها يسبب حالة من عدم الاعتياد في بداية الأمر، علما بأن التوقيت الصيفي قد طُبق في مصر منذ عام 1940 وتعرض لحالة من التعطيل والوقف، ليعود مرة أخرى من حيث التطبيق في 28 من أبريل الماضي لعام 2023 ومنها سوف نضع لكم تفاصيل أكثر حول التوقيت الصيفي وكذلك التوقيت الشتوي.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

يبحث الكثير منذ الآن عبر المواقع التي تقدم معلومات أكيدة بخصوص أي شأن من شئون المجتمع المصري حول موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، ومن خلال البحث توصلنا المعلومة قد تكون جديدة على مسامع الكثير والبعض الآخر يعلمها ألا وهي أن موعد الرجوع للتوقيت الشتوي، يختلف من دولة إلى أخرى.

حيث إنه من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر القادم والتي توافق يوم 27 من الشهر، ومن الجدير بالذكر أنه بالرجوع للتوقيت الشتوي فإن هذا يعني أنه على جميع المواطنين أن يقوموا بإرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

هل جميع الدول تستخدم نظام التوقيت الشتوي؟

نظرا لكون أكتوبر القادم لعام 2023 هو الشهر المحدد ليتم فيه أخذ إجراءات بخصوص موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي فإن الكثير من الأشخاص أرادوا أن يستفسرون عن معلومة مهمة ألا وهي هل جميع الدول تستخدم نظام التوقيت الشتوي؟، وكانت الإجابة بالنفي حيث إنه ليس جميع دول العالم تستخدم التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي.

ومن الجدير بالذكر أن هناك دول تستخدم التوقيت الصيفي طوال العام وهناك دول لا تقبل فكرة تغيير التوقيت على الإطلاق، ومن ضمن الدول التي تلغي هذه الفكرة الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

علما بأن التوقيت الشتوي هو نظام يعتمد على الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول مما يؤدي إلى تأخير الشروق وتغيير موعد غروب الشمس، بساعة واحدة حسب التوقيت المحلي.