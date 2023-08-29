” ملفات الدفعة 5 pdf ” كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 وزارة العمل ومنصة منظلتي

يهتم الكثير بتحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة والذي يمكننا ذلك من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ، ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة

سيتم إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة 2023 في كافة المحافظات ومنها بغداد ونينوى والبصرة وصلاح الدين وديالى وجميع محافظات العراق ويتم عبر الدخول على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل.

تنزيل كشوف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

بعد ان تم إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه سيتم تفعيل رابط الاستعلام أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة ويتم من خلال اتباع عدد من الخطوات.

الدخول على موقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية.

كتابة رقم البطاقة الذكية للمستعلم.

بعد ذلك يتم كتابة الكود المرئي المكون 5 أرقام بشكل سليم.

سوف يتم تنزيل ملفات وكشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة.

اقرا أيضًا: أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2023| منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq/umbrella

ما هي اهم شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة عن بعض من الشروط حتى يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومنها.