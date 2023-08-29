“Amou Yazid” تردد قناة عمو يزيد 2023 على النايل سات

يعتبر تردد قناة عمو يزيد 2023 للأطفال من ضمن الترددات الجديدة التي زاد عليها البحث بشكل ملحوظ من قبل العديد المتابعين من مختلف الدول، وتعد من القنوات الجديدة التي انتهت من مرحلة البث التجريبي وهي الآن تبث محتواها بشكل دائم على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وهي قناة جزائرية يديرها صاحبها يزيد بلعباس وعمره هو 52 عام، وتم تسمية القناة بهذا الاسم نسبة إلى مالكها، وخلال السطور التالية سنتطرق حول تردد قناة Amou Yazid.

تردد قناة عمو يزيد 2023

حرصت إدارة قناة عمو يزيد على عرض محتواها للأطفال من خلال إشارة تردد قوية، كما أن صورتها ذات جودة عادية ولكنها متقاربة من الجودة العالية وصوتها واضح، وهذا بفضل استخدامهم لأحدث المعدات الإلكترونية، ورغم حداثتها إلا أنها لها جمهورها الكبير ويزيد البحث عنها مؤخرًا بشكل ملحوظ، ويمكن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر من خلال بيانات تردد قناة عمو يزيد التالية:

اسم القناة على شاشة التلفاز: Amou Yazid Tofola TV.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (10921).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (SD).

محتوى قناة عمو يزيد

اعتمد الأستاذ يزيد بلعباس مالك قناة عمو يزيد على تنوع محتواه الذي يقدمه للأطفال، حيث أنه عمل على عرض محتوى ترفيهي وتعليمي وتربوي، واستهدف في المحتوى تنمية مهارات وسلوك الأطفال، والجدير بالذكر أنه يقوم بعرض بعض البرامج والفقرات بنفسه، ويتم عرض المحتوى بالشكل التالي: