“لو محدش عرفك” تسمية الأبناء بهذه الاسماء تُعرضك لغرامة مالية كبيرة بنص القانون الجديد

هل سمعت عن غرامة تسمية الأبناء بهذا الاسم؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص الذين هم على وشك الحصول على طفل الجديد ويرغبون في تسميته، ولكن وجدوا أن الكثير يتحدث عن أن هناك غرامة مفروضة قدرها 200 جنيه كحد أقصى على بعض حالات بخصوص تسمية الأطفال المواليد الجدد، ولهذا قررنا أن نتعرف معا على تفاصيل أكثر بخصوص قانون تسمية المواليد الجدد في مصر من ناحية، وما هي شروط تسمية المواليد في مصر من ناحية أخرى لتجنب الغرامة.

غرامة تسمية الأبناء بهذا الاسم

لقد أعلن قانون الأحوال المدنية في مصر أن هناك تعديلات جديدة تخص الأسماء التي عادة ما يفكر بها أولياء الأمور حينما يعلمون بأنهم على وشك الحصول على طفل أو طفلة جديدة، حيث إن هناك غرامة تسمية الأبناء بهذا الاسم الذي يكون مشتركًا بين أخين من نفس الأب بنفس الاسم.

ومن الجدير بالذكر أن الغرامة تسري أيضا على الأشخاص الذين يستخدمون أسماء مركبة في تسمية أطفالهم وكذلك الأسماء المنتشرة في الفترة الأخيرة، والتي قد تدين أو تخالف بعض أحكام الشرائع السماوية وكذلك الأسماء التي هدفها أو معناها يثير السخط العام للمجتمع.

شروط اختيار الأسماء للمواليد الجدد في مصر

ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بخصوص غرامة تسمية الأبناء بهذا الاسم والتي تتراوح ما بين 100:200 جنيه كحد أقصى لمن يقومون بتسمية أطفالهم بأي من الحالات السابق ذكرها، على أن يتم تحديد شروط تسمية المواليد في مصر تبعا لما يلي:

لا يتم قبول الأسماء التي تحتوي على اسمين في اسم مركب واحد.

إذا كان الاسم ضمن الأسماء التي يرفضها المجتمع، فلا يتم قبول تسمية المولود به.

في حال كان الاسم التي تم اختياره يحدث حياء الطفل حينما يكبر، أو يكون سبب في التنمر عليه.

إذا قام أولياء الأمور بتسمية لارا لمار ريماس ومايا، فإن هذه الأسماء ستكون سببا في فرض الغرامة على أصحابها.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص تسمية المواليد الجدد داخل مصر، والتي لا بد من الاطلاع على قائمة الشروط حينما تفكر في تسمية مولودك الجديد، حتى لا تتعرض لدفع الغرامة.