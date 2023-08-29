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اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية .. منصة مظلتي العراقية توفر كشوفات بالوجبة الاخيرة الدفعة الخامسة
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية .. منصة مظلتي العراقية توفر كشوفات بالوجبة الاخيرة الدفعة الخامسة
يمكننا من خلال منصة مظلتي ان نتعرف على اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية العراق 2023 حيث انها هي الوجبة الاخيرة وانه سيتم الاعلان عنها خلال ايام قليلة لدعم مالي للأسر الأكثر احتياجًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023
تم التصريح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن انه سيتم صرف هذه الوجبة لعدد 200 الف اسرة والتي لابد من ان تتوافر بهم عدد من الشروط التي تلزم للاستفادة من المنحة ومنها.
- أن يكون المواطن عراقي الجنسية وان يكون مقيم في البلاد إقامة دائمة.
- ألا يكون مستفيدًا من أي من برامج الدعم المختلفة.
- حيث انه يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عامًا.
- كما انه لابد من ان يتم تقديم كافة الاوراق الازمة.
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كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
صرحت الوزارة عن تفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن اسماء المستفيدين المقبولين بالرعاية الاجتماعية، ويتم من خلال القيام بالاتي.
- يتم في البداية بالدخول على منصة مظلتي.
- ثم أدخل إلى قسم خدمات الرعاية.
- أنقر على أيقونة استعلام.
- كتابة رقم الهوية الوطنية.
- ملء البيانات المطلوبة ولابد من التاكد من صحتها.
- اضغط على زر بحث، لتظهر لك كافة كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق.
- فقد صرحت منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية علي نها ستقوم بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية خلال ساعات قليلة على هيئة ملفات بي دي اف.