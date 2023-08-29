محمد صلاح قريب من الانتقال من اتحاد جدة قبل اغلاق المركاتو الصيفي

تم التصريح من قبل عدد من الصحف السعودية عن ان نادي جده لن يفقد الامل ويقوم بكل ما هو في وسعه لاتمام صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومن خلال مقالنا سنتعرف على محمد صلاح قريب من الانتقال من اتحاد جدة.

محمد صلاح قريب من الانتقال من اتحاد جدة

يقدم نادي الاتحاد اغراء لكي يقوم بضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وانه على استعداد لرفع عرضه المقدم لضم محمد صلاح من أجل الضغط على ليفربول.

فقد اصبح موضوع محمد صلاح يشغل الكثير من قبل الجماهير والصحافة فى العالم خلال الوقت الحالي حيث انه لم يأس نادي اتحاد جدة السعودي في اتمام الصفقة.

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

قدم الاتحاد السعودي عرض لمحمد صلاح حيث انه قد قدم عرض بقيمة 100 مليون يورو لنادي ليفربول وسيحصل النجم المصري، على راتبا يفوق الـ 200 مليون يورو ويمتد العقد الخاص به لمدة 3 سنوات حيث اعلن عن موافقة اللاعب محمد صلاح على عرض نادي الاتحاد وسيتم تواصل كل من ليفربول والنادي السعودي يقوم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة بإقناع محمد صلاح فى الانتقال إلى الدوري السعودي.

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محمد صلاح ونادي ليفربول الانجليزي

صرح خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عن انه لن يتم رحيل محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة، حيث قال بشكل مباشر إن مو لن يترك ليفربول، وأن الأنباء التي تنشرها الصحف السعودية غير صحيحة.