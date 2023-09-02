بعد حذفه من التموين.. سعر الأرز اليوم + خبر سار من الوزارة بخصوص فرق نقاط الخبز

ماذا يحدث بعد حذفه من التموين.. سعر الأرز اليوم من أكثر الكلمات البحثية التي تشغل محرك جوجل خلال الآونة الأخيرة هو كل ما يخص الأرز، خاصة بعدما فجرت الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية خبرا قد أصاب الكثير من المواطنين بالصاعقة، نتيجة كون الأرز لن يكون موجودا على بطاقة السلع التموينية المقرر صرفها الشهر المقبل لهذا كان لا بد من أن يتم وضع سعر الأرز في الأسواق المصرية، وكذلك هل هناك توقعات بخصوص ارتفاع سعره الفترة القادمة؟!.

بعد حذفه من التموين.. سعر الأرز اليوم

كان لإعلان السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي صداه الواسع على المواطن المصري وخاصة ممن يحملون البطاقات التموينية، حيث تساءل الكثير عن ماذا بعد حذفه من التموين.. سعر الأرز اليوم وخاصة أن هناك من يستغل احتياج المواطن ويقوم برفع السعر.

ومنها فمن المقرر أن يكون سعر الأرز المعبأ الأبيض تبعا لقرار رقم 66 لعام 2022 لا يزيد عن 15 جنيهًا أما سعر كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد عن 12 جنيهًا.

هل يمكن أن ترتفع أسعار الأرز في الأسواق الفترة المقبلة؟

للإجابة على هذا السؤال نحن في حاجة إلى أن يكون قد مضى وقت طويل على تطبيق حذف الأرز من التموين كون هذا القرار ما زال في بداياته، وهذا يعني أنه ليس لدينا أي معلومات أو دليل كاف بخصوص ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المصرية الفترة المقبلة.

ولكن ما يطمئن البال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت على كونه قد تم تخفيض سعر الأرز الأبيض المحلي في المجمعات الاستهلاكية إلى ما يقرب من 22 جنيهًا للكيلو بدلا من 25 جنيهًا .

كما يمكن صرفه علي فرق نقاط الخبز، علما بأن أي جديد بخصوص هذا الأمر سوف نوافيكم بتفاصيله على الفور كون قضية الأرز واستبعاده من السلع التموينية التي يتم صرفها كل شهر، من الأمور التي أدت إلى تعجب الكثير من المواطنين وتسألهم بكثرة حوله .