نتعرف اليوم على رواتب التمريض الجديدة بالسعودية بعد الزيادة 6700 ريال سعودي، حيث تعد مهنة التمريض على مستوى العالم من أكثر المهن الشاقة التي تتطلب الكثير من الجهد المبذول، لذلك تستحق دومًا التقدير من الدولة ومؤسساتها والمجتمع ككل، وتقديرًا لمجهود فرق التمريض في المملكة السعودية تم إضافة زيادة على الرواتب الخاصة بهم، وفيما يلي نتعرف على سلم الرواتب الجديد بالتفصيل.

رواتب التمريض الجديدة بالسعودية بعد الزيادة 6700 ريال سعودي

أفصحت وزارة الصحة في المملكة السُّعُودية عن الزيادة في رواتب التمريض، حيث تتطبق الزيادة حسب سنوات الخبرة ودر8ة التوظيف، كما يلي:

يبلغ راتب الممرض الشهري 13800 ريال سعودي.

يبلغ راتب ممرض العناية المركزة 13800.

أما مدير طاقم التمريض فيكون راتبه 22700 ريال سعودي.

كما يتقاضى رئيس طاقم التمريض 14700 ريال سعودي.

يبلغ راتب الممرض في قسم العلاج المهني راتب قينته 20500 ريال سعودي.

يتقاضى مستشار الصحة المهنية راتب يبلغ 23000 ريال سعودي.

أما ممرض الشركة فيحصل على راتب قدره 10400 ريال سعودي.

يحصل ممرض المنزل على راتب 11700 ريال سعودي.

يتقاضى الممرض في قطاع الصحة العقلية راتب قدره 13900 ريال سعودي.

ويتقاضى الممرض الممارس راتب قدره 18600 ريال.

يحصل منسق التمريض على راتب شهري قدره 15200 ريال سعودي.

أما الممرضة المتدربة تحصل على 16400 ريال سعودي.

وتحصل ممرضة الموظفين على راتب يقدر ب 12200 ريال سعودي.

يبلغ راتب ممرضة المدرسة 14500 ريال سعودي.

أما بالنسبة للممرضين الأجانب فتبدأ رواتبهم من 6700 ريال سعودي إلى 9000 ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى الحوافز والبدلات المتنوعة.

رواتب التمريض في السعودية حسب الدرجة العلمية

تعد الدرجة العلمية صاحبة تأثير كبيرة في نسبة زيادة الرواتب في قطاع التمريض في السعودية، وذلك نظرًا لتأثيرها على الراتب الأساسي أيضًا كما نرى فيما يلي:

حيث يحصل الممرض الذي حصل على درجة البكالوريوس على راتب قدره 8250 ريال سعودي.

أما الممرض الذي حصل على درجة الماجستير في التمريض يقدر راتبه ب 16000 ريال سعودي.

رواتب التمريض الجديدة بالسعودية حسب الخبرة

يعتمد الراتب الشهري للممرض في المملكة السعودية بشكل كبير على الخبرة العملية لدى الممرض، كذلك يزداد بشكل سنوي حسب ما يمتلك الممرض من خبرات وتدريب وسنوات خبرة، وفيما يلي نعرض لكم رواتب الموظفين في قطاع التمريض على حسب الخبرة العلمية: