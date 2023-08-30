كشوفات “pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة عبر موقع وزارة العمل العراقي | أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يتردد بحث كبير في الآونة الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك بعدمأ أعلنت وزارة العمل العراقي عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة، فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق عن قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي للعام 2023، حيث تقدم العديد من المواطنين بطلبات للحصول على هذا الدعم نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

بعد أن تصدر البحث عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، فبعد أن طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق لعام 2023، تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم الاجتماعي.

تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في البلاد، وذلك خصوصًا في ظل الركود الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على الجميع. ومن هنا، وضعت الوزارة شروطًا تحدد مَن يستحق هذا الدعم.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق 2023

تتضمن شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق لعام 2023 ما يلي:

أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية العراق.

أن تتألف الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 سنة للرجال، وبين 15 و55 سنة للسيدات.

عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، وأن يكون المتقدم مسجلًا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

أن يكون المتقدم جزءًا من الأسر المحتاجة، وأن يكون الدخل الشهري للأسرة منخفضًا.

أن يكونوا من الأسر التي ليس لديها معيل رسمي، أو من الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية.

تم وضع هذه الشروط بناءً على دراسة دقيقة تقوم بها وزارة العمل العراقي، وذلك لضمان سير الخدمة وفق ما تم التخطيط لها من قبل الوزارة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للاستعلام عن قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: