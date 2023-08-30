”منصة مظلتي” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 spa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وتحديداً الدفعة التاسعة لشهر أغسطس،و من المتوقع أن يتم صرف هذه الدفعة قريباً، ،و تم الإعلان عن أسماء المستفيدين عبر الإنترنت على منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية،وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم قبول أكثر من ربع مليون مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم جميع التفاصيل التى من خلال تستطيع الحصول على الأسماء التى تم الموافقه على حصولها على الرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تُواجه العديد من المواطنين العراقيين صعوبة في العثور على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، ومن المتوقع أن تُتاح هذه القائمة قريبًا عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية، والتي تهدف إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة، ويمكنك الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023 في العراق من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،وتعمل الوزارة على توفير الدعم المالي للمواطنين الذين يستوفون الشروط والمعايير المحددة، يُذكر أن الحكومة العراقية قد تلقت العديد من الطلبات من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وذلك للتصدي لتحديات هذه الظروف.

الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية فى العراق

يمكن لأي شخص الاستعلام عن أسماء المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة لعام 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على الرابط molsa.gov.iq.

2. ابحث عن خيار “منصة مظلتي الوجبة 9 العراق” وانقر عليه.

3. اختر قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

4. بعد ذلك، ستظهر لك خيارات مختلفة، اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

5. قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المناسبة.

6. انقر على زر “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

7. ستعرض لك الصفحة جميع أسماء المستفيدين ورواتب الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على قائمة المستفيدين ورواتبهم للرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة لعام 2023.