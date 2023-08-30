خبر بمليار جنيه للمواطنين”.. قانون التصالح في مخالفات البناء للقري والمدن مجلس النواب يحدد موعد صدورة 

تعتزم الحكومة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وهو خطوة مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات القانون واحتياجات المجتمع، وناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب مشروع القانون، إلا أنه تم سحبه من البرلمان من قِبل الحكومة لإجراء بعض التعديلات القانونية والتحسينات.

موعد صدور قانون التصالح لمخالفات البناء

وفقاً للنائب السيد شمس الدين فإنه من المتوقع أن يتم إعادة طرح قانون التصالح للمناقشة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والذي من المقرر عقده في شهر أكتوبر، ويأمل المجتمع في أن يتمكن البرلمان من تبني القانون المعدل والمحسن، ليصبح آلية تعزيز لحقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين متطلبات البناء وحماية المجتمع والبيئة.

التعديلات والتحسينات

أوضح النائب شمس الدين أن السبب وراء سحب الحكومة للقانون هو التعديل والتحسين في بعض النقاط القانونية، وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أكبر وضمان تلبية الأغراض التي يسعى القانون لتحقيقها، بما في ذلك تحقيق العدالة للمواطنين وتوفير فرص للتصالح في حالات معينة من مخالفات البناء.

فوائد قانون التصالح

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم والتوافق مع القوانين واللوائح، يمكن لهذا القانون أن يخدم المجتمع من خلال تحسين المظهر الحضري وتعزيز الامتثال للقوانين، مما يسهم في تحسين البيئة المعمارية والاقتصادية.