” رونالدو بيرقص سعودي وكمان ماني ” مفاجأة غير متوقعة من النجم كريستيانو رونالدو يرقص سعودي بعد هدفين ضد الشباب في دوري روشن السعودي

أصيب متابعو مباراة فريق النصر ضد فريق الشباب في دوري روشن السعودي مساء يوم الأمس الثلاثاء بالدهشة والسعادة في نفس الوقت، وذلك بعدما نجح المهاجم القناص ونجم نادي النصر ومنتخب البرتغال العالمي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفين ضد الشباب من ضربتي جزاء مستحقتين تماما، ولكن المفاجأة لم تكن في تسجيل الضربتين في المرمى ومنح فريقه التقدم في نتيجة المباراة بهدفين مقابل لا شيئ للشباب، ولكن كانت المفاجأة هي احتفال رونالدو بطريقة جديدة غير معتاده من كريستيانو رونالدو.

احتفال رونالدو الجديد غير تقليدي

ونجح النجم العالمي الذي يقترب من عامه التاسع والثلاثين في جذب انتباه العالم إلى الدوري السعودي، وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى نادي النصر في يناير من عام 2023 في خطوة وصفها الجميع بأنها نهاية مسيرة الأعظم في التاريخ، ولكن المفاجأة الكبرى هي ما أصابت الجميع وذلك بعدما نجح كريستيانو في أن يجعل الدوري السعودي محط آمال وأنظار العالم، وذلك بعد أن أصبح قدوم رونالدو إلى المملكة ملهما للآخرين.

فمع بداية الموسم الكروي بالمملكة هذا العام، نجحت الأندية السعودية في التعاقد مع عدد كبير من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، في مقدمتهم النجمين كريم بنزيما من ريال مدريد ونيمار دا سيلفا من باريس، وأيضا لاعبين أمثال رياض محرز من السيتي وفيرمينيو وفابينهو وساديو ماني من ليفربول.

رقص رونالدو وماني

ومع تسجيل الأهداف دائما ما يسعد رونالدو الجماهير باحتفاله الأشهر وهو كلمة Suiiiiii والتي تعني نعم بالإسبانية، ولكن ما حدث من النجم كريستيانو رونالدو وزميله في الفريق السنغالي المتألق ساديو ماني هو الاحتفال برقص ” العرضة السعودية” والتي هي أشهر الرقصات الشعبية التراثية بالمملكة، وهو الأمر الذي جعل كافة المغردين ومشاهير التواصل الاجتماعي يتناقلون المقطع المصور في فخر واعتزاز.