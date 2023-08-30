املي الفريزر فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يهتم العديد من المواطنين ومستهلكي أنواع الدواجن بمعرفة أسعار الدواجن المتوقعة ليوم غد فقد شهدت السوق الداجنة خلال تلك الفترة الانخفاض الملحوظ وهذا ما جعل الكثير من العاملين بمجال صناعة الدواجن يهتمون بمتابعة الأسعار بشكل أكبر وكذلك المستهلكين نظرا لأن السوق الخاصة بالدواجن تتعرض للكثير من التغيرات وبشكل مستمر بناء على بعض الظروف التي تمر بها على المستوى الاقتصادي مع وجود تغير بمعدل الإنتاج وكذلك تتغير مستويات العرض والطلب ولهذا نجد أن الأسعار تختلف من يوم إلى آخر ولذلك نعرض في هذا المقال أبرز المعلومات حول أسعار الدواجن المتوقع أن تبدأ بها البورصة والأسواق المحلية نشاطها غدا.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

نتعرف معكم في تلك السطور المقبلة على كل الأسعار الخاصة بالدواجن سواء البيضاء أو الساسو أو البلدي وكذلك الدواجن الأمهات وهي من الأنواع التي يكثر استهلاكها بشكل كبير في السوق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء والأمهات

فيما يلي نذكر أسعار كلا النوعين من الدواجن البيضاء والأمهات:

يستقر سعر الدواجن البيضاء للكيلو جرام على 58 جنيه مصري بالبورصة.

يصل السعر الخاص بالدواجن الأمهات إلى قيمة 62 جنيه مصري وهو سعر الكيلو.

سعر الدواجن الساسو والبلدي

السعر الأقل للكيلو جرام من لحوم الدواجن الساسو بالبورصة المصرية يصل إلى 98 جنيه مصري في حين وصل السعر الأعلى إلى 100 جنيه مصري.

يبلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي 112 جنيه مصري، ويستقر هذا السعر في البورصة المحلية حتى الآن ومن المتوقع أن تستمر تلك الأسعار حتى يوم غد.

أسعار البط المتوقعة ليوم غد

من أكثر الأنواع من الدواجن التي يزيد استهلاكها وتتوفر بأنواع مختلفة حيث يصل سعر الكيلو من البط المولار إلى 65 جنيه بينما البط المسكوفي سعر كيلو منه وصل إلى 100 جنيه مصري.

كيلو من البط الفرنساوي متاح بسعر 50 جنيه مصري.

أسعار البيض المتوقعة ليوم غد

من المتوقع أن يستقر سعر البيض الأحمر على 115 جنيه في حين أن البيض الأبيض سعره 113 جنيه مصري، والبيض البلدي سعره 122 جنيه مصري.