متخليش التاجر يستغلك ويضحك عليك”.. حساب فرق العيش في التموين وتحويلة لصرف السلع التموينية وزارة التموين تعلن

يسعى المواطنون إلى معرفة كيفية حساب فرق العيش في التموين، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي هذا المقال سنوضح الخطوات اللازمة لحساب فرق العيش في التموين.

حساب فرق العيش في التموين

من خلال منصة مصر الرقمية يتيح للأفراد المسجلين على بطاقات التموين الحصول على تفاصيل محددة ودقيقة حول عمليات صرف العيش والسلع التموينية، ويتمكنون من تخصيص 50 جنيهًا للتموين والحصول على 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد، يمكن صرف خمسة أرغفة يوميًا وسحب الخبز خلال فترة ثلاثة أيام في كل مرة، وفي نهاية الشهر يتم تحويل الفارق بين الرصيد الفعلي لنقاط الخبز وصرف السلع التموينية.

خطوات معرفة حساب فرق العيش في التموين

يمكن للمواطنين حساب فرق العيش في التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

إدخال رقم البطاقة الوطنية والمصنع المدرج أسفل الصورة في الزاوية الشمالية.

تزويد النظام برقم الهاتف المحمول والاسم الأول للأم.

إضافة الرقم السري وعنوان البريد الإلكتروني.

بالنسبة للأفراد المسجلين على بطاقة التموين يتاح لهم تخصيص 50 جنيهًا للتموين و 150 رغيفًا شهريًا من خلال صرف 5 أرغفة يوميًا وسحب الخبز خلال فترة 3 أيام في كل مرة، وفي نهاية الشهر يتم تحويل الفارق بين الرصيد الفعلي لنقاط الخبز وصرف السلع التموينية.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير الدعم الحكومي للمواطنين المصريين، وذلك من خلال تقديم سلع تموينية بأسعار مخفضة، وتوفر منصة مصر الرقمية طريقة سهلة وفعالة للمواطنين لحساب فرق العيش في التموين.