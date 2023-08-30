بشرى لمن عليه إيقاف خدمات 1445.. وزارة العدل توضح ماذا يشمل إيقاف الخدمات الجديد 2023

وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أعلنت بشرى لمن عليه إيقاف خدمات 1445، حيث أوضحت بعض القرارات الجديدة طبقًا إلى اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء، ولذلك سوف نوضح إليكم في هذا المقال جميع التعليمات والتعديلات الجديدة التي أضافتها وزارة العدل إلى قانون إيقاف الخدمات في السعودية، والذي يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين دون أن يتسبب في ضرر للمدعى عليه.

بشرى لمن عليه إيقاف خدمات 1445

يعتبر إيقاف الخدمات إحدى الأنظمة التي تتولى وزارة العدل السعودية القيام بها عبر توجيه النظام للأشخاص الملزمين تجاه الآخرين، حيث يشمل النظام إيقاف خدمات الشخص من الجانب القضائي والإداري وبعض المجالات الأخرى، ولكن أعلن رئيس الوزراء السعودي بالتعاون مع وزارة العدل بعض الضوابط واللوائح الجديدة في النظام للمواطنين والمقيمين في السعودية تتمثل بما يلي:

عدم تسبب إيقاف الخدمات في ضرر عام للمواطن.

عدم شمول حقوق المواطن بهذا القرار، سواء خدمات العلاج التعليم أو الصحة.

لن يضر إيقاف الخدمات بالتابعين.

الحالات الجديدة لإيقاف الخدمات

أوضحت وزارة العدل وجود بعض الحالات التي ينتج عنها إيقاف الخدمات للمواطن السعودي، وتتمثل فيما يلي:

التأخر في سداد مستحقات المخالفات المرورية.

عدم دفع فواتير الدولة، مثل فاتورة المياه.

عدم سداد فاتورة الكهرباء في الوقت المحدد.

التأخير في سداد فواتير الشركات ومدفوعات البنوك.

هل يسجن من عليه إيقاف الخدمات؟

يفرض القانون السعودي عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن على كل شخص يتخلف عن سداد المستحقات المالية إلى الشركات أو الأفراد، وهذه العقوبات تشمل أيضًا إيقاف الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطن السعودي، ولكن بشرط عدم وجود ضرر على الأفراد التابعين لمن توقفت خدماته.