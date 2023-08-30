“عشان محدش يضحك عليك” .. اعرف أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين

تم الإعلان عن بدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وأعلنت وزارة التموين عن إضافة 5 سلع تموينية جديدة إلى قائمة السلع المدعومة (تونة، دقيق معبأ، مربى، طحينة بيضاء، مسلى نباتي)، وفي سياق متصل أشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن ستصل إلى 50 جنيهًا، وأن الأولوية في صرف هذه الحصة ستكون للزيت والسكر المدرجين في البطاقة.

إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين

وأكد أيضًا أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين لا يرجع إلى وجود عجز أو أزمة في السوق، وأوضح أن إنتاج مصر من الأرز يستوفي احتياجات البلاد ويتوفر لديهم فائض، بالإضافة إلى ذلك سيكون سعر الأرز المعروض في السوق أرخص من الأرز المعروض في السوبر ماركت، بما أن الأرز تم استبعاده من نظام الدعم بعد زيادة أسعار السلع المدعومة.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

الصنف السعر كيس ملح الطعام (300 جرام) 1 جنيه بسكويت يويوز (السادة) 1 جنيه بسكويت يويوز (أنواع قيمة) 2 جنيه كيس سائل غسيل الأواني (80 جرام) 2 جنيه صابون الغسيل (125 جرام) 2.25 جنيه بسكويت تومورو (أنواعه) 3 جنيه بسكويت بوو (أنواعه) 3 جنيه الشاي الناعم (40 جرام) 3.5 جنيه الخل 5% (900 مللي) 4.25 جنيه الصلصة (300 جرام) 4.75 جنيه المكرونة (400 جرام) 5.25 جنيه صابون التواليت (125 جرام) 5.50 جنيه

قائمة أسعار السلع التموينية