أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأخيرة 2023| منصة مظلتي umbrella

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأخيرة 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية التعرف على كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإنتهاء من رفع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأخيرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الأخيرة 2023

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن استقبال عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وأشارت الوزارة إلى أن حوالي ما يقرب من 150 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمه العراق لمساعدة الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف الصعبة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد من الدول العربية.

وأشارت وزارة العمل الشؤون الاجتماعية خلال الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها تتلقى عدد كبير من الطلبات يومياً للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية إلا أنها تقبل الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط الآتية:

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون مشترك في أي برنامج دعم آخر.

ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمة من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة التاسعة