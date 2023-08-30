Kurulus Osman موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 الجزء الخامس عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

تتزايد التساؤلات عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13من قبل محبي الدراما التاريخية في الوطن العربي وخصوصا بعد أن تم عرض آخر حلقة من الموسم الرابع في 14 يونيو حيث يترقب المشاهدون بفارغ الصبر موعد بداية الموسم الخامس بعد انتهاء الموسم الرابع، حيث يتطلعون للمزيد من أحداث مسلسل “قيامة عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131

لم يتم الإفصاح بشكل رسمي عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 حتى وقتنا الحالي، ومن المعروف أن صناع المسلسل يعملون بجد لتجهيز كافة العوامل الضرورية للموسم الجديد، بما في ذلك الأماكن والأزياء، والجدير بالذكر أن الموسم القادم يهدف إلى تقديم بداية تأسيس الدولة العثمانية، مما يزيد من ترقب المشاهدين لمتابعة الأحداث المثيرة، ومن المحتمل أن يبدأ الموسم الخامس من مسلسل “المؤسس عثمان” في بداية شهر أكتوبر، استنادًا إلى أن المواسم السابقة بدأت في نفس التوقيت، والجدير بالذكر أن الموسم الثالث انتهى في نفس اليوم الذي انتهى فيه الموسم الرابع، حيث كانت بداية المواسم الثاني والثالث والرابع في أول شهر أكتوبر حيث كانت هذه التوقعات تزيد من ترقب المشاهدين للموسم الجديد وأحداثه.

قصة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

في ضوء حديثنا عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131، ينبغي التطرق إلى ذكرة نبذة عن قصة هذا المسلسل:

شهد الموسم الرابع من هذا المسلسل أحداثًا شيقة وممتعة، حيث تضمن 32 حلقة.

وبدأ الموسم الخامس عند الحلقة 99 وانتهى عند الحلقة 130.

يعد هذا المسلسل تكملة لأحداث مسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي استمر لخمسة مواسم، وانتقلت الأحداث بعد ذلك إلى مسلسل “المؤسس عثمان”.

والجدير بالقول أن بداية الموسم الرابع كانت شيقة حيث تناولت محاولة اغتيال للإمبراطور البيزنطي، في حين تدخل عثمان في الأمر وأنقذ الإمبراطور من الاغتيال، وهذا كان بداية مثيرة للموسم.