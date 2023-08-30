رابط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1445 والشروط اللازمة absher.sa

رابط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1445، يهتم عدد كبير من السيدات في شتى أنحاء المملكة السعودية الإطلاع على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الحكومة السعودية للراغبين في الحصول على فرصة عمل جديدة في الأمن العام، وذلك ضمن رؤية المملكة السعودية لعام 2030 ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا على خطوات ورابط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء والشروط المطلوبة.

شروط وظائف الامن العام للنساء في المملكه العربيه السعوديه

حيث أعلن الأمن العام عن عدد من الوظائف الشاغرة للنساء إلا أنه وضع عدد من الشروط الواجب توافرها في النساء الراغبات في الحصول على وظيفة الأمن العام 1445، والتي جاءت كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يجب أن تقوم المتقدمة مقيمة بنفس المحافظة التي تقدم فيها للوظيفة.

أن تكون المتقدمة حسنة السمعة وليس لها سجل جنائي.

كما يجب أن تكون المتقدمة لديها مهارات التعامل مع الآخرين بشكل لائق.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عام ولا يزيد عن 35 عام.

يجب أن تكون المتقدمة غير متزوجة من شخص أجنبي.

كما يجب أن تجتاز المتقدمة الاختبارات التي سوف يعلن عنها الأمن العام.

رابط التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1445