حقيقة تاجيل الدراسة في مصر بسبب محتور كورونا الجديد تعرف علي اهم اعراضة

تتردد بعض من الشائعات حول تاجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، فقد ظهر المتحور الجديد مما ادى لزيادة الخوف والقلق من اولياء الامور بسبب متحور كورونا ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة تاجيل الدراسة في مصر .

حقيقة تاجيل الدراسة في مصر

صرحت وزارة الصحة والسكان عن ظهور حالتين داخل مصر بفيروس كورونا الجديد مما اصاب البعض بالخوف والقلق بين المواطنين، وتم التنبية على استخدام الإجراءات الاحترازية والوقائية مرة أخرى.

تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

اعلن خير من خلال برنامج المصري أفندي ان هناك بعض من الاخبار حول تاجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، كما اوضح ان الفيروس الجديد ليس جديدًا على مصر وان وزارة الصحة قد نفت كل ما تم نشره على الصفحات بسبب ظهور حالات في مصر وانه لم يتم تاجيل الدراسة حتى الان حيث انها هيىالوزارة المسئولة بالحفاظ على صحة الجميع.

فقد صرح محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية انه يمكننا التخلص من ذلك الفيروس المنتشر من خلال مسكن الباراستيمول،وانه ضعيف بالمقارنة بما تم التعرض له من قبل وانه من السهل ان يعالج والامور ما زالت مستقرة ولكنه لا يشكل حالة خطيرة وانه لاداعي لاي قلق من قبل الجميع والخوف الذي يشعر الجميع به.

ترغب وزارة الصحة في التنبية على جميع الاشخاص بعدم النظر لهذه الشائعات التي تم نشرها على بعض من الصحف المزيفة وان اي اخبار لم تعلن من الوزارة لا صحة لها.