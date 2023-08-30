” الدفعة الأخيرة pdf ” كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق pdf 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq ... أسماء المشمولين في الدفعة الخامسة

يتراقب الكثير الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال ايام وانه يعتبر دعم يقدم لبعض من الاسر في العراق من قبل الدولة أو الوزارة بسبب بعض من الظروف الصعبة التي تمر بها بلاد العالم ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه سيتم الاعلان عن الاسماء بعد الإنتهاء من كافة عملية الفحص لكافة الطلبات المقدمة من قبل الجميع والتي تتوافق مع كافة الشروط التي قامت الوزارة بالإعلان عنها حيث جاء اخر تصريحات الوزارة والتي نصت على انه سيتم الاعلان عنها خلال ايام..

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تم الاعلان من قبل وزارة العمل عن الشروط الخاصة بالرعاية الاجتماعية والتي من بينها.

يكون المواطن ذات جنسية عراقية.

أن يكون المواطن مقيم بشكل رسمي في العراق.

لا يمتلك أي عقارات مسجلة باسمه.

أن يكون لا يمتلك أي أراضي زراعية أو ممتلكات ذات قيمة كبيرة.

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الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يستطيع جميع المواطنين في دولة العراق الاستعلام عن اسماء الرعاية عن طريق أتباع بعض من الخطوات ومنها.