موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير من محبي المسلسلات المصرية بالتعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة وهي الحلقة الثالثة والتي سيتم عرضها على منصة شاهد Vip حيث انه يعتبر من اكثر المسلسلات بحثًا والذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة

قد تصدر مسلسل سفاح الجيزة تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تم عرض أول حلقتين خلال الاسبوع الماضي مما ادى لزيادة الاعجاب بأداء أحمد فهمي في سفاح الجيزة كما انه اثار عجب الكثير من النقاد فقدج ظهر بشخصية مختلفة عن كل ما تم عرضه خلال السنوات الماضي سواء في السينما أو التلفزيون.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

تدور احداثه حول إطار مثير وغامض وانه يقوم بتجسيد شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف باسم سفاح الجيزة ويلعب دوره النجم أحمد فهمي، ويعتبر المسلسل من ضمن المسلسلات التى تجسد قصة حقيقية ويتكون العمل من 8 حلقات فقط ويشارك في بطولة مسلسل سفاح الجيزة الفنان أحمد فهمي وعدد من الفنانين ومنهم ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

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موعد عرض سفاح الجيزة

تم البدء في عرض المسلسل على منصة شاهد من خلال اول حلقتان في يوم 25 أغسطس واعلن عن انه سيتم انتهائه على مدار شهر كل اسبوع حلقتان ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة 3 يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.