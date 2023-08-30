سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة كاملة علي شاهد vip .. كشف السر انا عارف كل حاجة؟

يعد مسلسل سفاح الجيزه من ضمن المسلسلات المتصدر خلال الفترة الحالية نظرًا لبعض من الاحداث المثيرة به فقد انه يجسد بعض من الاحدات الحقيقية وانه يجسد شخصية سفاح الجيزة من عام 2017 ومن خلال مقالنا سنتعرف على سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة.

سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة

انبهر الكثير بأداء أحمد فهمي المبهر في العمل وانه من ضمن الادوار التي ستحول حياته للافضل ويختلف عن بعض الاعمال ويعرض مسلسل سفاح الجيزه الحلقة الثالثه والرابعه في يوم الخميس القادم وحيث اعلن عن اذاعة حلقتان في الاسبوع على منصة شاهد الإلكترونية يتكون المسلسل من 8 حلقات تعرض كل حلقتان في مساء كل أسبوع.

كما انه من المقرر أن يعرض غدًا الحلقة الثالثة من مسلسل سفاح الجيزه حيث انتهت الحلقه الثانيه من مسلسل سفاح الجيزة ببعض من الاحداث الغامضة وقد تم ارسال رسالة له ومكتوب بها انا عارف كل حاجة مما اثار دهشة السفاح.

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مسلسل سفاح الجيزه الحلقه الثالثه على منصة شاهد

تم عرض خلال الحلقتان الاولي و الحلقه الثانيه من مسلسل سفاح الجيزه جريمة وهي جريمة قتل عمته بعد ان تخلص منها بناء على رغبة والدته فقد حدث تشاجر بينها وبين اباه مما اثار غضبة وقام بخنق عمته أثناء خلودها إلى النوم، ثم يستقبل عزائها.

مسلسل سفاح الجيزة هو قصة حقيقة ويتكون من 8 حلقات فقد أثارت قضيته السفاح ضجة كبيرة في الرأي العام في 2021، ويعتبر العمل من إخراج هادي الباجوري ويشترك في العمل كل من ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد، وحنان يوسف، وغيرهم من نجوم الفن.