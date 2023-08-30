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شجع الفراااعنة.. قائمة مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2026
تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم حول جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2026 وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف”، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة ومعه كلاً من غينيا وبيساو وسيراليون وبوركينا فاسو بالإضافة إلى جيبوتي والمنتخب الإثيوبي.
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم
صرح محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن الكاف قد قرر إقامة المباراة الأولى للمنتخب الأول لكرة القدم أمام جيبوتي في القاهرة وذلك في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم، وقد أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة للنهائيات مصر وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة نسبيًا.
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026
ونعلن لكم جدول المباريات الخاص بالفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وجاءت كالآتي:
- المباراة الأولى في الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر 2023 بين مصر وجيبوتي.
- المباراة الثانية: مصر ضد سيراليون خارج الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.
- المباراة الثالث: مصر ضد بوركينا فاسو داخل الأرض من 3 إلى 11 يونيو 2024.
- المباراة الرابعة: مصر ضد غينيا بيساو خارج الأرض من 3 إلى 11 يونيو 2024.
- المباراة الخامسة: مصر ضد إثيوبيا خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.
- المباراة السادسة: مصر ضد سيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.
- المباراة السابعة: مصر ضد أثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.
- المباراة الثامنة: مصر ضد بوركينا خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.
- المباراة التاسعة: مصر ضد جيبوتي خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.
- المباراة العاشرة: مصر ضد غينيا بيساو داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.
- وفقًا للقواعد المنظمة يتأهل أصحاب المراكز الأولى من ال9 مجموعات هذا بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني للمشاركة في ملحق قاري.