شجع الفراااعنة.. قائمة مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2026

تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم حول جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2026 وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف”، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة ومعه كلاً من غينيا وبيساو وسيراليون وبوركينا فاسو بالإضافة إلى جيبوتي والمنتخب الإثيوبي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم

صرح محمد غرابة مدير المنتخب الوطني أن الكاف قد قرر إقامة المباراة الأولى للمنتخب الأول لكرة القدم أمام جيبوتي في القاهرة وذلك في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم، وقد أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة للنهائيات مصر وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة نسبيًا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026

ونعلن لكم جدول المباريات الخاص بالفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وجاءت كالآتي: