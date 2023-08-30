الجو ناااار… الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة وتوضح موعد تحسن الطقس

قامت هيئة الأرصاد بتحذير المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى من جديد بعد قفزها ل40 درجة مئوية بالقاهرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان تحذر فيه من ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وذلك بدءًا من الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة.

ارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان يشير إلى ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى يوم الأربعاء 36 درجة مئوية لكن المحسوسة 39، بينما تسجل في السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 36 درجة، وتصل إلى أكثر من 42 درجة مئوية على شمال البلاد وفقًا لخريطة التنبؤات الجوية.

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة

أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد ارتفاع شديد في درجة الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية خلال ال48 ساعة المقبلة.

وتابع شاهين في مداخلة هاتفية قد أجرها على قناة النهار أنه مع هدوء سرعات الرياح يزداد الشعور بارتفاع في درجة الحرارة بالإضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة مما يزيد من حرارة الجو بصورة كبيرة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

كشف شاهين أن موعد انتهاء الموجة الحارة يبدأ تدريجيًا من يوم الجمعة حيث تقل درجات الحرارة بصورة تدريجية وتنتشر أجواء صيفية معتدلة خاصة مع اقتراب نهاية فصل الصيف حيث أنه لم يتبقى سوى 22 يوم ويبدأ فصل الخريف بصورة رسمية.

كذلك قد نوه على عدم الخروج في ذروة الحرارة والابتعاد عن أماكن الشمس وكثرة شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.